WSJ: Си Цзиньпин может встретиться с Байденом на полях саммитов G20 или АТЭС

Председатель Китая Си Цзиньпин может встретиться с американским президентом Джо Байденом на полях саммита G20 либо на переговорах стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Сейчас официальные лица КНР занимаются организацией встречи лидеров, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, планирование поездки китайского председателя находится ещё на ранней стадии и может быть скорректировано. Оба саммита пройдут в ноябре. Предположительно, 15–16 ноября Си Цзиньпин прилетит на Бали на саммит G20, а затем отправится в Бангкок.