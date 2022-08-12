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12 августа, 16:38

Писателя Рушди госпитализировали с ранением в шею после нападения на лекции в Нью-Йорке

Писателя Салмана Рушди госпитализировали с ранением в шею после нападения во время лекции. Полиция штата Нью-Йорк занялась расследованием инцидента, который произошёл в в образовательном центре Чатокуа. Заявление опубликовано на сайте департамента.

Писателя Салмана Рушди госпитализировали в больницу. Видео © Twitter / Abhishek Jha

По данным полицейских, примерно в 11:00 утра (18:00 мск) подозреваемый выбежал на сцену и напал на Рушди и ведущего. Писатель получил ранение в шею, после чего был доставлен на вертолёте в районную больницу. Пока о состоянии автора ничего не сообщается.

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Ранее Лайф писал, что в Гватемале опровергли сообщения о нападении на делегацию президента. Вместе с тем в армии республики подтвердили информацию, что одного из злоумышленников ранили, он был отправлен в больницу.

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Скриншот © Twitter / Abhishek Jha

Ирина Фальке
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