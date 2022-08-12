Писателя Рушди госпитализировали с ранением в шею после нападения на лекции в Нью-Йорке

Писателя Салмана Рушди госпитализировали с ранением в шею после нападения во время лекции. Полиция штата Нью-Йорк занялась расследованием инцидента, который произошёл в в образовательном центре Чатокуа. Заявление опубликовано на сайте департамента.

Писателя Салмана Рушди госпитализировали в больницу. Видео © Twitter / Abhishek Jha

По данным полицейских, примерно в 11:00 утра (18:00 мск) подозреваемый выбежал на сцену и напал на Рушди и ведущего. Писатель получил ранение в шею, после чего был доставлен на вертолёте в районную больницу. Пока о состоянии автора ничего не сообщается.