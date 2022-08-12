В США открестились от призывов к Украине наносить удары по России
Представитель Белого дома заверил, что США не призывали Украину к ударам "за пределами своей границы"
В США открестились от призывов к Украине по поводу нанесения ударов по российской территории. Речь об этом зашла в ходе телефонного брифинга высокопоставленного представителя Белого дома в пятницу, сообщает ТАСС.
"Наша военная помощь базируется на определённых условиях и в процессе тесных консультаций с нашими украинскими партнёрами. Как заявлял президент США Джо Байден, мы не призываем Украину наносить удары за пределами своей границы", — сказал неназванный американский чиновник.
Напомним, что в конце мая американский президент Байден пообещал, что США не будут поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. А когда было объявлено о поставках Киеву РСЗО HIMARS, в Белом доме снова заверили, что украинские власти пообещали не использовать комплексы для нанесения ударов по территории России. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесполезно обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского, а в Кремле в таком случае пригрозили ухудшением ситуации.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон также назвал условие продолжения поставок оружия Киеву: оно не должно использоваться для ударов по территории России.