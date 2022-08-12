В США открестились от призывов к Украине наносить удары по России

В США открестились от призывов к Украине по поводу нанесения ударов по российской территории. Речь об этом зашла в ходе телефонного брифинга высокопоставленного представителя Белого дома в пятницу, сообщает ТАСС.

"Наша военная помощь базируется на определённых условиях и в процессе тесных консультаций с нашими украинскими партнёрами. Как заявлял президент США Джо Байден, мы не призываем Украину наносить удары за пределами своей границы", — сказал неназванный американский чиновник.