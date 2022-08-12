Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Свердловской области

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Свердловской области. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ в телеграм-канале.

Руководство заводов показало Шойгу новейшие разработки в области оружия, а также рассказало о вариантах модернизации образцов техники, которой пользуются российские бойцы. Кроме того, министру продемонстрировали процесс производства изделий.

Глава оборонного ведомства также провёл заседания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, в ходе которых подчеркнул важность соблюдения графика выполнения гособоронзаказа.