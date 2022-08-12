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12 августа, 16:22

Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Свердловской области

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Свердловской области. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ в телеграм-канале.

Руководство заводов показало Шойгу новейшие разработки в области оружия, а также рассказало о вариантах модернизации образцов техники, которой пользуются российские бойцы. Кроме того, министру продемонстрировали процесс производства изделий.

Глава оборонного ведомства также провёл заседания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, в ходе которых подчеркнул важность соблюдения графика выполнения гособоронзаказа.

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Ранее Лайф писал, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводах ОПК в Подмосковье и Тульской области. Там министру показали новейшие образцы вооружения и специальной техники, а также процесс производства изделий.

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Telegram / Минобороны России

Никита Осипов

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