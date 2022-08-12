В МО Белоруссии опровергли сообщения о намерении участвовать в спецоперации на Украине

Вооружённые силы Белоруссии не собираются участвовать в спецоперации РФ на Украине. Об этом в пятницу сообщил в телеграм-канале помощник министра обороны по идеологической работе в ВС генерал-майор Леонид Касинский.

По его словам, белорусская оппозиция заявлениями о намерении республики зайти на территорию Украины только показывает желание "развязать кровавую бойню". А ранее в министерстве опровергли сообщения о "взрывах" в районе военного аэродрома под Гомелем.

"Я с иронией воспринимаю всё это, сразу видно, какие данные — такие и разведки. Ранее они утверждали, что наши вооружённые силы уже на Украине. Теперь каждый день они говорят, что вот-вот мы будем там", — заявил Касинский.

Генерал-майор подчеркнул, что военное ведомство внимательно отслеживает "все эти невероятные версии, которые с умным видом транслируют различные псевдоэксперты".

"Хочу напомнить ещё раз слова главнокомандующего: "Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле". И мы к этому готовы", — предупредил Касинский.