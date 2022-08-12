МИД РФ: В Прибалтике формируются неофашистские государства с ненавистью ко всему русскому
На ближних рубежах России в Прибалтике формируются неофашистские, по своей сути, государства, где культивируется ненависть ко всему русскому. Об этом говорится в распространённом комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Фактом является формирование на ближних рубежах России, по сути, неофашистских государств, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому. К каким последствиям это приводит, мы уже увидели на Украине", — сказала она.
По словам Захаровой, антироссийская компания в прибалтийских странах ведётся не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Вашингтона и Брюсселя, закрывающих глаза на проявления неонацизма внутри стран-вассалов.
Ранее Лайф рассказывал, что лидерам США, Великобритании и Франции "вручили" медали "За возрождение фашизма". "Награды" изготовлены из настоящих осколков боевых снарядов. Собранные металлические части обработаны таким образом, чтобы они напоминали "медаль", но всё ещё оставались оплавленным осколком снаряда.
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