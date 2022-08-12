В Черногории неизвестный устроил стрельбу по прохожим, есть жертвы

Неизвестный мужчина в пятницу устроил стрельбу в городе Цетине на юге Черногории. Об этом сообщает местный портал Vijesti. По предварительным данным, жертвами инцидента могли стать пять человек, включая самого преступника.

Точные обстоятельства произошедшего пока не известны. Местная пресса передаёт, что всё началось с семейного конфликта, после которого 34-летний местный житель вышел из дома и начал палить без разбора по всем прохожим. По данным портала In4s, среди раненых есть дети, причём преступник не подпускал к ним прибывших на вызов врачей скорой помощи.

На данный момент не уточняется, совершил ли нападавший самоубийство или был ликвидирован полицией. Район ЧП по-прежнему оцеплен.