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12 августа, 15:44

На писателя Салмана Рушди совершено нападение во время лекции в Нью-Йорке

Неизвестный напал на писателя Салмана Рушди прямо во время лекции в Нью-Йорке. Свидетелями атаки стали зрители, которые пришли на выступление автора.

Момент нападения на Салмана Рушди. Видео. Twitter / CharlieSavenor

По данным Bloomberg, неизвестный мужчина прорвался на сцену в Институте Чатокуа и начал бить Рушди (кулаками или ножом — очевидцы не могут сказать точно). В итоге писатель упал, а нападавшего скрутили. О состоянии Рушди пока ничего не известно.

Салман Рушди — британский писатель индийского происхождения, лауреат Букеровской премии. Его четвёртый роман "Сатанинские стихи", изданный в 1988 году, вызвал протесты в ряде мусульманских стран, а лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую к убийству автора.

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Twitter / Piers Morgan

Ирина Фальке
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