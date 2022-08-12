В Крыму построят огромный круглогодичный курортный комплекс

Круглогодичный курортный комплекс "Алеан коллекшн" с более чем 20 ресторанами, кафе и барами, развлекательными и рекреационными объектами планируется построить в городе Саки (Крым). Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства курортов и туризма региона.

Презентация премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проекта курорта в Крыму. Видео © Telegram / "Министерство туризма Крыма"

Проект был презентован премьер-министру РФ Михаилу Мишустину генеральным директором национального туроператора "Алеан" Ильёй Уманским.

"Предполагается построить отель на 1800 номеров с обширной инфраструктурой: и детской, и спортивной, и медицинской. Общий объём инвестиций мы предполагаем 14 млрд рублей, две тысячи новых рабочих мест", — сказал Уманский.

По словам Мишустина, проект выглядит очень здорово, особенно он отметил масштаб стройки. Премьер подчеркнул, что в Крыму существуют все необходимые условия для его реализации.