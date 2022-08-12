Производитель турецких беспилотников Bayraktar начал строительство завода на Украине

Турецкая компания Baykar Makina планирует создать новую модель сверхзвукового беспилотника Bayraktar Kizilelma на заводе, который будет построен на Украине. Об этом сообщил гендиректор организации Халук Байрактар. Он отметил, что строительство предприятия, а также исследовательского центра и центра передового производства уже началось.

"Мы хотим производить все системы. Не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение. Наши инвестиционные планы продвигаются сейчас", — отметил предприниматель.

Как сообщает УНИАН, помимо нового БПЛА производитель также рассчитывает выпускать на Украине Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

Напомним, первый образец беспилотника-истребителя Kizilelma турецкая компания начала собирать ещё 16 марта. Испытать устройство в полёте планируется в 2023 году. Поставщиком турбореактивного двигателя для этой модели Bayraktar стала украинская госкомпания "Ивченко-прогресс", входящая в концерн "Укроборонпром".