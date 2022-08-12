Эстония и Финляндия хотят создать общую систему ПРО, чтобы "закрыть" Финский залив от РФ

Таллин и Хельсинки ведут переговоры по созданию общей системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией", — приводит его слова финская газета Iltalehti.

Это, уверен Певкур, позволит "закрыть" Финский залив для российских военных кораблей. Однако реализовать инициативу удастся только после полноценного вступления Финляндии в НАТО, уточнил он. Балтийское море стало "внутренним морем" альянса, добавил глава Минобороны, когда Хельсинки и Стокгольм решили стать участниками блока.