Актрису Яну Кошкину госпитализировали с ковидом

Российская 32-летняя актриса Яна Кошкина сообщила, что заразилась коронавирусом, девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести. Ранее она опубликовала в соцсетях снимок из машины скорой помощи.

По информации Mash, девушка почувствовала себя плохо 8 августа, в тот день у неё проявились все признаки коронавирусной инфекции: температура и кашель. Самолечение Кошкиной не помогло, и звезде пришлось вызвать скорую, уже в больнице врачи подтвердили ковид.

Яна Кошкина снялась в сериалах "ЧОП", "Домашний арест", "Дружба народов", "Кухня", также актриса известна участием в популярных развлекательных телешоу.