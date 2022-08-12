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12 августа, 15:01

Актрису Яну Кошкину госпитализировали с ковидом

Российская 32-летняя актриса Яна Кошкина сообщила, что заразилась коронавирусом, девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести. Ранее она опубликовала в соцсетях снимок из машины скорой помощи.

По информации Mash, девушка почувствовала себя плохо 8 августа, в тот день у неё проявились все признаки коронавирусной инфекции: температура и кашель. Самолечение Кошкиной не помогло, и звезде пришлось вызвать скорую, уже в больнице врачи подтвердили ковид.

Яна Кошкина снялась в сериалах "ЧОП", "Домашний арест", "Дружба народов", "Кухня", также актриса известна участием в популярных развлекательных телешоу.

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Ранее о заражении коронавирусом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Чиновница рассказала, что в понедельник у неё пропал голос, но она списала это на простуженность из-за кондиционера.

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Ирина Фальке

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