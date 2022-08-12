Актрису Яну Кошкину госпитализировали с ковидом
Российская 32-летняя актриса Яна Кошкина сообщила, что заразилась коронавирусом, девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести. Ранее она опубликовала в соцсетях снимок из машины скорой помощи.
По информации Mash, девушка почувствовала себя плохо 8 августа, в тот день у неё проявились все признаки коронавирусной инфекции: температура и кашель. Самолечение Кошкиной не помогло, и звезде пришлось вызвать скорую, уже в больнице врачи подтвердили ковид.
Яна Кошкина снялась в сериалах "ЧОП", "Домашний арест", "Дружба народов", "Кухня", также актриса известна участием в популярных развлекательных телешоу.
Ранее о заражении коронавирусом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Чиновница рассказала, что в понедельник у неё пропал голос, но она списала это на простуженность из-за кондиционера.