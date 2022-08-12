"Надо Эльбрусом назвать": Туристка родила мальчика на высоте почти четыре тысячи метров

Женщина родила ребёнка на горе Эльбрус (Кабардино-Балкария). Об этом сообщили в пресс-службе Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Женщину, родившую на Эльбрусе, передают медикам скорой помощи. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / elbrusskii_vpso

"Такого у нас ещё не было. Оперативному дежурному поступило сообщение о том, что на станции Гара-Баши (высота 3800 м) у одной из отдыхающих отошли воды", — сообщили в отряде.

Спасатели выдвинулись к месту, но к их прибытию женщина уже родила мальчика. Маму и малыша транспортировали на поляну Азау и передали сотрудникам скорой помощи. По словам очевидцев, женщина даже не была в курсе беременности.