"Надо Эльбрусом назвать": Туристка родила мальчика на высоте почти четыре тысячи метров
Женщина родила ребёнка на Эльбрусе
Женщина родила ребёнка на горе Эльбрус (Кабардино-Балкария). Об этом сообщили в пресс-службе Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Женщину, родившую на Эльбрусе, передают медикам скорой помощи. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / elbrusskii_vpso
"Такого у нас ещё не было. Оперативному дежурному поступило сообщение о том, что на станции Гара-Баши (высота 3800 м) у одной из отдыхающих отошли воды", — сообщили в отряде.
Спасатели выдвинулись к месту, но к их прибытию женщина уже родила мальчика. Маму и малыша транспортировали на поляну Азау и передали сотрудникам скорой помощи. По словам очевидцев, женщина даже не была в курсе беременности.
"Надо Эльбрусом назвать", — сказал один из очевидцев, снимавших происходящее на телефон, на что стоящая рядом девушка ответила, что "все уже так пошутили".
Ранее Лайф рассказывал, что спасатели сняли на видео спасение туристки из ледяной трещины на Эльбрусе. В сообщении указывается, что девушка не пострадала.
Кадр из видео Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ