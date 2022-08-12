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12 августа, 14:52

"Надо Эльбрусом назвать": Туристка родила мальчика на высоте почти четыре тысячи метров

Женщина родила ребёнка на Эльбрусе

Женщина родила ребёнка на горе Эльбрус (Кабардино-Балкария). Об этом сообщили в пресс-службе Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Женщину, родившую на Эльбрусе, передают медикам скорой помощи. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / elbrusskii_vpso

"Такого у нас ещё не было. Оперативному дежурному поступило сообщение о том, что на станции Гара-Баши (высота 3800 м) у одной из отдыхающих отошли воды", — сообщили в отряде.

Спасатели выдвинулись к месту, но к их прибытию женщина уже родила мальчика. Маму и малыша транспортировали на поляну Азау и передали сотрудникам скорой помощи. По словам очевидцев, женщина даже не была в курсе беременности.

"Надо Эльбрусом назвать", — сказал один из очевидцев, снимавших происходящее на телефон, на что стоящая рядом девушка ответила, что "все уже так пошутили".

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Ранее Лайф рассказывал, что спасатели сняли на видео спасение туристки из ледяной трещины на Эльбрусе. В сообщении указывается, что девушка не пострадала.

Обложка ©

Кадр из видео Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ

Артур Лапсаков

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