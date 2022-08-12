Бизнес-партнёр Тимати запатентует несколько названий для ребрендинга Starbucks

Ресторатор Антон Пинский, который выкупил вместе с рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым) и холдинговой компанией "Синдика" российский бизнес кофеен Starbucks, подал заявки на регистрацию трёх новых возможных названий сети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Роспатента.

Личные данные всех заявок, поданных 9 августа, совпадают с другими известными товарными знаками, зарегистрированными на имя Пинского. Согласно документам, ресторатор намерен от своего лица зарегистрировать три товарных знака — Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.

Источник РБК в компании рэпера подтвердил, что эти заявки были поданы от новых владельцев сети, однако финальный вариант пока обсуждается. В "Синдике" регистрацию новых названий не прокомментировали.