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12 августа, 14:53

Бизнес-партнёр Тимати запатентует несколько названий для ребрендинга Starbucks

Совладелец Тимати по Starbucks Пинский подал заявки на регистрацию нового названия кофейни

<p>Варианты логотипов кофеен Starbucks после ребрендинга. Обложка © <a href="https://www.rbc.ru/business/12/08/2022/62f645b09a794752e256c50a" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РБК</a></p>

Варианты логотипов кофеен Starbucks после ребрендинга. Обложка © РБК

Ресторатор Антон Пинский, который выкупил вместе с рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым) и холдинговой компанией "Синдика" российский бизнес кофеен Starbucks, подал заявки на регистрацию трёх новых возможных названий сети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Роспатента.

Личные данные всех заявок, поданных 9 августа, совпадают с другими известными товарными знаками, зарегистрированными на имя Пинского. Согласно документам, ресторатор намерен от своего лица зарегистрировать три товарных знака — Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee.

Источник РБК в компании рэпера подтвердил, что эти заявки были поданы от новых владельцев сети, однако финальный вариант пока обсуждается. В "Синдике" регистрацию новых названий не прокомментировали.

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Ранее Тимати рассказал, когда в России откроются бывшие кофейни Starbucks. Он также предложил фанатам поучаствовать в создании логотипа. Музыкант подчеркнул, что лучший вариант до сентября украсит свыше двухсот адресов кофеен в РФ.

Ирина Фальке

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