Тренерский штаб сборной России по футболу пополнил игрок "Спартака" 90-х
Юрий Никифоров вошёл в тренерский штаб сборной России по футболу
В тренерский штаб сборной РФ по футболу включили Юрия Никифорова. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
51-летний спортсмен присоединился к команде в статусе ассистента главного тренера. Ранее помощник Валерия Карпина получил от РФС разрешение на параллельную работу в сборной и подмосковных "Химках".
"С Юрием Валерьевичем мы знакомы давно, ещё со времён игровой карьеры. Но что более важно — у него есть опыт работы помощником главного тренера. Фактически Никифоров будет отвечать за те направления, которые прежде были возложены на Николая Писарева", — уточнил главный тренер.
А именно в обязанности Никифорова будет входить: просмотр матчей и кандидатов в сборную России, анализ игр, связь с футболистами и клубами, где они выступают.
Ранее Лайф рассказывал, что в РФС утвердили новый формат Кубка России по футболу. Вскоре будет объявлена структура титульного спонсорства и показа турнира в предстоящих сезонах.