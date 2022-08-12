Тренерский штаб сборной России по футболу пополнил игрок "Спартака" 90-х

В тренерский штаб сборной РФ по футболу включили Юрия Никифорова. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

51-летний спортсмен присоединился к команде в статусе ассистента главного тренера. Ранее помощник Валерия Карпина получил от РФС разрешение на параллельную работу в сборной и подмосковных "Химках".

"С Юрием Валерьевичем мы знакомы давно, ещё со времён игровой карьеры. Но что более важно — у него есть опыт работы помощником главного тренера. Фактически Никифоров будет отвечать за те направления, которые прежде были возложены на Николая Писарева", — уточнил главный тренер.

А именно в обязанности Никифорова будет входить: просмотр матчей и кандидатов в сборную России, анализ игр, связь с футболистами и клубами, где они выступают.