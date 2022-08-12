Центробанк представил адаптационный и кризисный сценарии российской экономики до 2025 года

Центробанк РФ представил адаптационный и кризисный варианты развития экономики в России и мире на ближайшие три года. С деталями сценариев можно ознакомиться в опубликованном проекте "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов".

Согласно базовому прогнозу ЦБ, мировая экономика будет развиваться по уже сформированным трендам, а масштабной рецессии не предвидится. Однако геополитический фон с ограничениями на экспорт и импорт РФ сохранится, поэтому ВВП России в текущем году может снизиться на 4–6%, а в 2023-м — на 1–4%.

По сценарию "Глобальный кризис" международная фрагментация экономики может проявиться сильнее, мировые рынки и производства будут локализоваться чаще. В этом случае возрастёт риск значительного ухудшения состояния экономики в мире. Также не исключено усиление геополитического давления на Россию, в том числе ещё большее ограничение российского экспорта.