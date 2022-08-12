Зеленский предложил Верховной раде продлить военное положение на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить режим военного положения и мобилизацию на территории страны. Соответствующий законопроект уже внесён в Верховную раду. Об этом свидетельствует список документов на сайте парламента Незалежной.

По словам местного депутата Ярослава Железняка, законопроект будет рассмотрен в ближайшее время. В телеграм-канале он отметил, что, по некоторым сведениям, военное положение и мобилизацию в стране продлят на три месяца — до 21 ноября 2022 года, однако официальной информации по этому поводу пока нет. Текст документа на сайте Верховной рады недоступен.