Зеленский предложил Верховной раде продлить военное положение на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить режим военного положения и мобилизацию на территории страны. Соответствующий законопроект уже внесён в Верховную раду. Об этом свидетельствует список документов на сайте парламента Незалежной.
По словам местного депутата Ярослава Железняка, законопроект будет рассмотрен в ближайшее время. В телеграм-канале он отметил, что, по некоторым сведениям, военное положение и мобилизацию в стране продлят на три месяца — до 21 ноября 2022 года, однако официальной информации по этому поводу пока нет. Текст документа на сайте Верховной рады недоступен.
Напомним, военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля. Затем его несколько раз продлевали. В последний раз военное положение и мобилизацию продлили на три месяца 22 мая.