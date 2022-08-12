Wildberries будет брать по тысяче рублей за возврат хрупких и крупногабаритных товаров

Покупатели онлайн-ретейлера Wildberries теперь должны платить тысячу рублей за возврат хрупких и крупногабаритных товаров. Причём такое новшество действует пока в тестовом режиме. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

"С прошлой недели плата тысяча рублей взимается только за возврат товаров, требующих особых условий перевозки. Например, крупногабаритные и хрупкие товары — их всего два процента в нашем ассортименте", — заявили в Wildberries.

В основном такое нововведение касается тяжёлых товаров, например телевизоров или стиральных машин. Доставка остаётся полностью бесплатной, как и прежде, подчеркнули в пресс-службе. При этом в компании не исключили, что продавцы могут ошибиться и указать неправильные габариты товаров, однако такие недочёты быстро исправляются. Небольшие предметы покупатели смогут возвращать по стандартному тарифу, заключили в Wildberries.