НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 августа, 15:38

Wildberries будет брать по тысяче рублей за возврат хрупких и крупногабаритных товаров

Покупатели онлайн-ретейлера Wildberries теперь должны платить тысячу рублей за возврат хрупких и крупногабаритных товаров. Причём такое новшество действует пока в тестовом режиме. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

"С прошлой недели плата тысяча рублей взимается только за возврат товаров, требующих особых условий перевозки. Например, крупногабаритные и хрупкие товары — их всего два процента в нашем ассортименте", — заявили в Wildberries.

В основном такое нововведение касается тяжёлых товаров, например телевизоров или стиральных машин. Доставка остаётся полностью бесплатной, как и прежде, подчеркнули в пресс-службе. При этом в компании не исключили, что продавцы могут ошибиться и указать неправильные габариты товаров, однако такие недочёты быстро исправляются. Небольшие предметы покупатели смогут возвращать по стандартному тарифу, заключили в Wildberries.

В Wildberries ответили на заявления Минпромторга о продаже контрафакта

В Wildberries ответили на заявления Минпромторга о продаже контрафакта

Ранее Лайф писал, что футбольный клуб "Спартак" и онлайн-ретейлер Wildberries заключили соглашение о сотрудничестве на три года начиная со следующего сезона. Компания будет поставлять комплекты игровых форм.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров