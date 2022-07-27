Wildberries будет поставлять форму для "Спартака"

Футбольный клуб "Спартак" и онлайн-ретейлер Wildberries заключили соглашение о сотрудничестве на три года, начиная со следующего сезона. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

"Уверены, что наше сотрудничество будет полезным и плодотворным. Мы очень рады, что столь крупная онлайн-платформа поддерживает "Спартак". Ожидаем взаимовыгодного партнёрства. Отмечу, что логотип Wildberries появится на форме клуба начиная с сезона 2023/2024", — заявил коммерческий директор клуба Рустам Махмутов.