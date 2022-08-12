Европарламент не нашёл оснований для признания России "спонсором терроризма"
Европарламент не обнаружил доказательств того, что Россия поддерживала террористическую деятельность. Об этом заявил депутат ЕП от Германии Гуннар Бек. По его словам, в связи с этим решение Латвии объявить РФ страной – спонсором терроризма не имеет никакой юридической силы.
"Спонсирование терроризма государством предполагает организованную поддержку политически мотивированного насилия со стороны правительства одного государства по отношению к другой стране вне контекста войны между ними", — пояснил депутат в интервью газете "Известия", добавив, что Россия в подобных действиях в пределах Евросоюза замечена не была.
Напомним, вчера Сейм Латвии объявил Россию государством, поддерживающим терроризм. В связи с этим депутаты призывали государства ЕС немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России. В МИД РФ назвали решение латвийского парламента очередным проявлением русофобии.
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