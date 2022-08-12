Пострадавших в результате обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке нет
Директор завода "Стирол": При обстреле предприятия со стороны ВСУ никто не пострадал
В результате обстрела Вооружёнными силами Украины химического завода "Стирол" в Горловке никто не пострадал. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил директор предприятия Василий Агарков.
"Никто не пострадал. Потому что люди у нас слаженны, все обучены, знают, что в случае оперативного реагирования у нас есть убежище, где люди у нас находятся в случае каких-то обстрелов. Быстро реагируют и прячутся", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке. На территории предприятия начался пожар. На видео, опубликованном мэром города, заметно, что в небо поднимается чёрный столб плотного дыма.
ТАСС / Кравченко Александр