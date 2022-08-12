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12 августа, 15:48

Пострадавших в результате обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке нет

Директор завода "Стирол": При обстреле предприятия со стороны ВСУ никто не пострадал

В результате обстрела Вооружёнными силами Украины химического завода "Стирол" в Горловке никто не пострадал. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил директор предприятия Василий Агарков.

"Никто не пострадал. Потому что люди у нас слаженны, все обучены, знают, что в случае оперативного реагирования у нас есть убежище, где люди у нас находятся в случае каких-то обстрелов. Быстро реагируют и прячутся", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке. На территории предприятия начался пожар. На видео, опубликованном мэром города, заметно, что в небо поднимается чёрный столб плотного дыма.

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ТАСС / Кравченко Александр

Григорий Воронцов

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