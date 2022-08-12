В Чувашии пенсионер до смерти забил родственницу — ветерана ВОВ

В Чувашии мужчина до смерти забил 92-летнюю родственницу — ветерана Великой Отечественной войны. По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи уже задержали подозреваемого в убийстве. Об этом говорится в заявлении регионального управления СКР.

"В Чувашской Республике задержан мужчина по подозрению в причинении смерти ветерану Великой Отечественной войны <...> Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего)", — сказано в сообщении.

Предполагаемый злоумышленник — 70-летний житель села Красные Четаи Чувашии. По данным следствия, 10 августа он находился в квартире, где проживал вместе с погибшей. При этом мужчина был пьян и в какой-то момент на почве личной неприязни стал бить женщину ногами и руками по голове, туловищу и другим частям тела, из-за чего та скончалась на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и допрашиваются свидетели. Следствие будет выступать с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.