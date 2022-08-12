В сточных водах Нью-Йорка обнаружили полиовирус

В Нью-Йорке в сточных водах обнаружен вирус, вызывающий паралитический полиомиелит. В местном Департаменте здравоохранения подозревают, что инфекция уже может "гулять" по всему городу. В связи с этим жителей, которые ранее не прошли вакцинацию, призвали срочно сделать прививку.

"Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк и Департамент здравоохранения города Нью-Йорка сегодня проинформировали жителей города об обнаружении полиовируса в сточных водах, что свидетельствует о вероятной циркуляции вируса", — говорится на сайте департамента.