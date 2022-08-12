В сточных водах Нью-Йорка обнаружили полиовирус
В Нью-Йорке в сточных водах обнаружен вирус, вызывающий паралитический полиомиелит. В местном Департаменте здравоохранения подозревают, что инфекция уже может "гулять" по всему городу. В связи с этим жителей, которые ранее не прошли вакцинацию, призвали срочно сделать прививку.
"Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк и Департамент здравоохранения города Нью-Йорка сегодня проинформировали жителей города об обнаружении полиовируса в сточных водах, что свидетельствует о вероятной циркуляции вируса", — говорится на сайте департамента.
Напомним, ранее Лайф писал, что в конце июля в США впервые с 1979 года человек заразился полиомиелитом. Это острое инфекционное заболевание, вызванное поражением серого вещества спинного мозга полиовирусом. Заражение можно предотвратить при помощи вакцинации. Лекарства против этого вируса на данный момент не существует.
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