Киев предупредили о последствиях применения HIMARS для удара по территории России
Дипломат Брайза: ВСУ лишатся западного оружия в случае удара из HIMARS по России
Если Украина нанесёт удары по территории России полученной от США реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставки вооружений тут же прекратятся, заявил американский дипломат Мэтью Брайза, отметив, что это понимают и в самом Киеве.
Он напомнил о заявлении госсекретаря США в ходе недавней пресс-конференции с генсеком НАТО о том, что между Штатами и Украиной существуют "прочные доверительные связи". Блинкен также выразил уверенность, что Незалежная не станет использовать эти ракеты для ударов по территории России.
"Я также в этом уверен. Украинцы понимают, что, если они используют на территории России это оружие, которое так отчаянно просили у США, поток вооружений на Украину скоро прекратится", — приводит слова дипломата РИА "Новости".
Кроме того, Брайза считает, что и Россия не станет использовать предоставление систем HIMARS Украине в качестве "предлога для разжигания конфликта".
Ранее президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву РСЗО HIMARS. В Белом доме заверили, что украинские власти пообещали не использовать комплексы для нанесения ударов по территории России. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесполезно обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского, а в Кремле в таком случае пригрозили ухудшением ситуации.