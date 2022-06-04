ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 июня 2022, 16:26
7908

Путин — о судьбе американского оружия на Украине: Мы их щёлкаем как орехи

Президент России Владимир Путин напомнил о том, что ВС РФ выводят из строя в ходе "Операции Z" десятки единиц военной техники иностранного производства в ответ на решение США поставить Украине новое оружие.

"Наши ПВО их щёлкают как орехи. Уничтожены десятки", — сказал глава государства в беседе с Павлом Зарубиным в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отрывок которой журналист опубликовал в "Телеграме".

ВС России уничтожили центр, где иностранные инструкторы учили бойцов ВСУ обращаться с М777
ВС России уничтожили центр, где иностранные инструкторы учили бойцов ВСУ обращаться с М777

Ранее президент США Джо Байден официально объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине, он включает реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

BannerImage

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar