Путин — о судьбе американского оружия на Украине: Мы их щёлкаем как орехи

Президент России Владимир Путин напомнил о том, что ВС РФ выводят из строя в ходе "Операции Z" десятки единиц военной техники иностранного производства в ответ на решение США поставить Украине новое оружие.

"Наши ПВО их щёлкают как орехи. Уничтожены десятки", — сказал глава государства в беседе с Павлом Зарубиным в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отрывок которой журналист опубликовал в "Телеграме".