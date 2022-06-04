В поставках американских РСЗО HIMARS на Украину увидели угрозу России
Политолог Перенджиев увидел угрозу в поставках американских РСЗО HIMARS на Украину
Российский политолог Александр Перенджиев назвал поставляемое в рамках нового пакета военной помощи на Украину американское вооружение попыткой осуществления прямой агрессии США и заявил, что оно представляет для Москвы непосредственную угрозу.
"Поставляемые со стороны США официальному Киеву подобные [РСЗО HIMARS] вооружения и военная техника несут прямую угрозу не только приграничным с Украиной российским регионам, но и непосредственно самой Москве и в целом центральному макрорегиону РФ", — приводит его слова РИА "Новости".
При этом он отметил, что поставки оружия следует рассматривать именно как попытку осуществления прямой агрессии против России со стороны уже не самой Украины, а именно США. А также добавил, что наша страна вступает с Америкой в прямое военное противоборство. Политолог обратил внимание на многочисленные заявления президента США Джо Байдена о том, что это всего лишь помощь Незалежной, назвав это попытками прикрыться и завуалировать агрессию в отношении РФ, в том числе со стороны стран НАТО.
Однако, по его словам, представители официальной Москвы предпочитают пока не говорить об этом напрямую. В пример Перенджиев привёл намёк зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на то, что решения по поводу ударов по России находятся "вне территории Украины".
Ранее президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву РСЗО HIMARS. В Белом доме заверили, что украинские власти пообещали не использовать комплексы для нанесения ударов по территории России. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесполезно обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского, а в Кремле в таком случае пригрозили ухудшением ситуации.