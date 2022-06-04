В поставках американских РСЗО HIMARS на Украину увидели угрозу России

"Поставляемые со стороны США официальному Киеву подобные [РСЗО HIMARS] вооружения и военная техника несут прямую угрозу не только приграничным с Украиной российским регионам, но и непосредственно самой Москве и в целом центральному макрорегиону РФ", — приводит его слова РИА "Новости" .

При этом он отметил, что поставки оружия следует рассматривать именно как попытку осуществления прямой агрессии против России со стороны уже не самой Украины, а именно США. А также добавил, что наша страна вступает с Америкой в прямое военное противоборство. Политолог обратил внимание на многочисленные заявления президента США Джо Байдена о том, что это всего лишь помощь Незалежной, назвав это попытками прикрыться и завуалировать агрессию в отношении РФ, в том числе со стороны стран НАТО.