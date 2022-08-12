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12 августа, 16:25

Опубликованы фото с химзавода "Стирол" после обстрела ВСУ

Мэр Горловки Приходько опубликовал фото последствий украинского обстрела территории завода "Стирол"

Мэр Горловки Иван Приходько опубликовал фотографии с местного склада стройматериалов химического концерна "Стирол", где ранее в результате удара украинских военных произошёл пожар. По словам главы города, помимо этого помещения значительные повреждения получил и административный корпус предприятия.

  • Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © t.me / Приходько РИК
    Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © t.me / Приходько РИК
  • Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © t.me / Приходько РИК
    Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © t.me / Приходько РИК
  • Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © t.me / Приходько РИК
    Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © t.me / Приходько РИК
  • Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © t.me / Приходько РИК
    Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © t.me / Приходько РИК
  • Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © t.me / Приходько РИК
    Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © t.me / Приходько РИК

Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Фото © t.me / Приходько РИК

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На кадрах видно, что здание склада химзавода разрушено. Пожар уже ликвидирован, но помещение продолжает дымиться. На стенах заметны дыры, оставшиеся после попадания украинского снаряда. Фасад административного корпуса завода тоже сильно пострадал. Многие окна выбиты, куски облицовки валяются на земле.

Мэр Горловки сообщил об активных боях в районе посёлка Зайцево

Мэр Горловки сообщил об активных боях в районе посёлка Зайцево

Напомним, несколько часов назад стало известно, что ВСУ обстреляли химический концерн "Стирол" в Горловке. На территории предприятия начался пожар. По последним данным, в результате атаки завода никто не пострадал.

Обложка ©

t.me / Приходько РИК

Александра Васильева

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