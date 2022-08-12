Опубликованы фото с химзавода "Стирол" после обстрела ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько опубликовал фотографии с местного склада стройматериалов химического концерна "Стирол", где ранее в результате удара украинских военных произошёл пожар. По словам главы города, помимо этого помещения значительные повреждения получил и административный корпус предприятия.

На кадрах видно, что здание склада химзавода разрушено. Пожар уже ликвидирован, но помещение продолжает дымиться. На стенах заметны дыры, оставшиеся после попадания украинского снаряда. Фасад административного корпуса завода тоже сильно пострадал. Многие окна выбиты, куски облицовки валяются на земле.