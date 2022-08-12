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12 августа, 16:47

В Дагестане машина с туристами сорвалась с обрыва

Один человек погиб и двое пострадали при падении автомобиля с обрыва в Дагестане

В Докузпаринском районе Дагестана 11 августа автомобиль с туристами сорвался с обрыва, в результате случившегося погиб один человек, двое пострадали. Об этом говорится в заявлении республиканского Министерства внутренних дел.

  • Место, где автомобиль сорвался с обрыва в Дагестане. Фото © МВД по Республике Дагестан
    Место, где автомобиль сорвался с обрыва в Дагестане. Фото © МВД по Республике Дагестан
  • Сорвавшийся с обрыва в Дагестане автомобиль. Фото © МВД по Республике Дагестан
    Сорвавшийся с обрыва в Дагестане автомобиль. Фото © МВД по Республике Дагестан

Место, где автомобиль сорвался с обрыва в Дагестане. Фото © МВД по Республике Дагестан

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"11 августа примерно в 22:00 на 16-м километре автодороги Усухчай — Куруш в Докузпаринском районе 39-летний житель Московской области, управляя автомобилем "Лада-Ларгус", не справился с управлением и съехал в обрыв высотой около 100 метров, где в последующем транспортное средство опрокинулось", — сказано в сообщении.

В республиканском МВД уточнили, что в результате случившегося умер водитель автомобиля, а 30-летняя жительница Волгограда и 31-летний турист из Хабаровского края, которые также находились в машине, госпитализированы с травмами. По факту произошедшего собран материал для принятия процессуального решения.

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Ранее Лайф писал, что в Хунзахском районе Дагестана автомобиль с семьёй из четырёх человек упал в обрыв, в результате чего погибли все, кто находился в транспортном средстве. Возможно, водитель пытался объехать сложный участок дороги и не рассчитал расстояние до обрыва. Позже стало известно, что за гибель семьи могут наказать местную администрацию.

Обложка ©

МВД по Республике Дагестан

Никита Осипов

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