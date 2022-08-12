В Дагестане машина с туристами сорвалась с обрыва

В Докузпаринском районе Дагестана 11 августа автомобиль с туристами сорвался с обрыва, в результате случившегося погиб один человек, двое пострадали. Об этом говорится в заявлении республиканского Министерства внутренних дел.





"11 августа примерно в 22:00 на 16-м километре автодороги Усухчай — Куруш в Докузпаринском районе 39-летний житель Московской области, управляя автомобилем "Лада-Ларгус", не справился с управлением и съехал в обрыв высотой около 100 метров, где в последующем транспортное средство опрокинулось", — сказано в сообщении.

В республиканском МВД уточнили, что в результате случившегося умер водитель автомобиля, а 30-летняя жительница Волгограда и 31-летний турист из Хабаровского края, которые также находились в машине, госпитализированы с травмами. По факту произошедшего собран материал для принятия процессуального решения.