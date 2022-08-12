Россия призвала Запад положить конец "ядерному терроризму" Зеленского
МИД РФ призвал Запад и его украинских подопечных не чинить препятствий миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась попытке украинского эмиссара прямо в зале Совбеза ООН диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии на Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.
В МИД России отметили, что, если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, у них есть возможность поставить на место своих украинских подопечных.
"Правда всё равно пробьёт себе дорогу. Специалисты агентства будут на ЗАЭС и увидят всё своими глазами. Призываем украинскую сторону и её покровителей не создавать помех важной и ответственной работе МАТАГЭ", — говорится в заявлении Захаровой.
Она напомнила, что представители западных стран "в угоду своим русофобским" установкам сразу принялись отрицать очевидные факты, связанные с украинскими обстрелами ЗАЭС. Складывается впечатление, что, как бы далеко ни зашёл режим украинского президента Владимира Зеленского, Запад заранее готов списать ему все грехи, даже если среди жертв в итоге окажутся жители Европы.
"Нет и не может быть никакого оправдания тому, что государства, претендующие на особую ответственность за обеспечение международного мира и безопасности, не нашли в себе сил ясно и внятно указать Киеву на недопустимость творимых им бесчинств и призвать его положить конец ядерному терроризму", — заключила представитель МИД России.
Как рассказывал Лайф, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа противник запустил по этой цели десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за вчерашний день было зафиксировано пять прилётов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. Ещё пять прилётов произошло в районе пожарной части, расположенной неподалёку от АЭС. Во второй половине дня власти заявили о попадании ещё трёх снарядов ВСУ в район хранилища изотопов на электростанции.
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