Россия призвала Запад положить конец "ядерному терроризму" Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась попытке украинского эмиссара прямо в зале Совбеза ООН диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии на Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

В МИД России отметили, что, если за океаном и в европейских столицах действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, у них есть возможность поставить на место своих украинских подопечных.

"Правда всё равно пробьёт себе дорогу. Специалисты агентства будут на ЗАЭС и увидят всё своими глазами. Призываем украинскую сторону и её покровителей не создавать помех важной и ответственной работе МАТАГЭ", — говорится в заявлении Захаровой.

Она напомнила, что представители западных стран "в угоду своим русофобским" установкам сразу принялись отрицать очевидные факты, связанные с украинскими обстрелами ЗАЭС. Складывается впечатление, что, как бы далеко ни зашёл режим украинского президента Владимира Зеленского, Запад заранее готов списать ему все грехи, даже если среди жертв в итоге окажутся жители Европы.