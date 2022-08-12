В Харькове националисты "Кракена" разместили огневые позиции в жилых домах

Боевики украинского нацформирования "Кракен" разместили свои огневые позиции в жилых домах в Харькове. А бойцы Вооружённых сил Украины создали опорный пункт в жилом доме в Николаеве. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харькове на верхних и нижних этажах жилых домов (ул. Чернышевского) дислоцированы подразделения ВСУ и националистического батальона "Кракен", оборудованы склады вооружения, на крышах — огневые позиции ПЗРК", — сказал Мизинцев.

Он добавил, что ВСУ в свою очередь развернули опорный пункт в жилом доме в городе Николаеве на улице Прибугской. Вместе с подразделениями теробороны украинские военные жёстко пресекают попытки мирных жителей покинуть здание, заявляя, что они якобы заботятся о безопасности населения. По словам Мизинцева, рядом с многоэтажкой ВСУ также разместили большое количество бронетехники.