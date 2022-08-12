Захарова: Позиция Гутерриша по Запорожской АЭС вызывает вопросы

Позиция генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша по Запорожской атомной электростанции (АЭС) вызывает вопросы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, реагируя на итоги совещания Совбеза ООН по ситуации на ЗАЭС.

"Продолжает вызывать вопросы позиция генсекретаря ООН. Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет. Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС?" — приводит её слова МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что именно из-за обструкции со стороны генсека ООН в начале лета не состоялась почти согласованная международная миссия МАГАТЭ. Причём нет уверенности, что это не случится снова, когда Россия будет готовить поездку на станцию группы, возглавляемой гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.