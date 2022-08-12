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Регион
Опубликовано 12 августа 2022, 16:57

В Минфине Украины пожаловались на нехватку средств для выплаты жалованья бойцам

Глава Минфина Украины Сергей Марченко пожаловался, что у Киева больше не осталось средств для выплаты жалованья украинским военнослужащим. Об этом он рассказал в интервью изданию The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу.

Министр также подчеркнул, что власти Киева пытаются найти решение на фоне боевых действий и снижения налоговых поступлений в экономике. Чтобы компенсировать разницу, выплачивать зарплату военным и продолжать покупать оружие у Запада, ЦБ Украины вынужден печатать деньги, что ослабляет национальную валюту и подстёгивает инфляцию.

В публикации уточняется, что до начала конфликта госбюджет Незалежной был примерно сбалансирован. Теперь же налоговые поступления покрывают только около 40% государственных расходов, а военные траты составляют более 60% бюджета.

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Как сообщало ранее агентство Bloomberg, Украина получила отсрочку от кредиторов по внешнему долгу. Держатели международных облигаций согласились заморозить выплаты по кредитам до 2024 года, на которые приходится 75% внешнего долга страны.

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Ирина Фальке
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