Лучший лыжник Норвегии снова поддержал изоляцию российских спортсменов
Норвежский лыжник Клебо снова поддержал отстранение россиян от соревнований
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Йоханнес Клебо снова выступил за продолжение отстранения россиян от международных соревнований. Об этом пишет Dagbladet.
"Я совершенно чётко стою на том, что сказал раньше", — отметил он.
По словам норвежца, отсутствие россиян на стартах не повлияет на его мотивацию. При этом тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум подчеркнул, что его команда потеряет нескольких принципиальных соперников из России. Однако он добавил, что не ему судить об участии представителей РФ в соревнованиях.
"Россия была ведущей страной с большим количеством высококлассных лыжников. У неё, возможно, лучший лыжник в мире — Александр Большунов. Понятно, что их портреты на стене как тех, кого мы действительно хотим победить, могут исчезнуть, но до тех пор мы просто постараемся быть как можно лучше", — подчеркнул тренер.
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Напомним, в начале марта Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой до конца сезона 2021/2022. В июле организация сообщила о продлении отстранения россиян на весь летний сезон, в ходе которого проводятся турниры по лыжероллерам. Осенью совет FIS вновь рассмотрит этот вопрос.
ТАСС / Бобылев Сергей