Лучший лыжник Норвегии снова поддержал изоляцию российских спортсменов

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Йоханнес Клебо снова выступил за продолжение отстранения россиян от международных соревнований. Об этом пишет Dagbladet.

"Я совершенно чётко стою на том, что сказал раньше", — отметил он.

По словам норвежца, отсутствие россиян на стартах не повлияет на его мотивацию. При этом тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум подчеркнул, что его команда потеряет нескольких принципиальных соперников из России. Однако он добавил, что не ему судить об участии представителей РФ в соревнованиях.