Возобновлены поставки нефти в Чехию по трубопроводу "Дружба"

В Чехию вновь стала поступать нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" транзитом через Украину. Поставки были возобновлены в 21:00 мск 12 августа. Об этом сообщила государственная компания "Меро", которая отвечает за чешский участок нефтепровода.

"Поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" на чешскую территорию были восстановлены в 20:00 по центральноевропейскому времени [21:00 мск]", — говорится в сообщении на сайте оператора.

По данным Reuters, оплата за транзит нефти по "Дружбе" поступила Украине сегодня через один из европейских банков. Агентство сообщало, что платёж был разблокирован голландским банком ING, но сам он эту ситуацию не комментировал.

Нефть по газопроводу "Дружба" уже поступает в Словакию и Венгрию. Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил в среду, что остановка прокачки энергосырья по трубопроводу была вызвана техническими проблемами.