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12 августа, 18:52

Украинские военные разместили тяжёлую артиллерию и РСЗО в церкви в Павлограде

Военные ВСУ разместили на территории церкви в Павлограде тяжёлую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В Павлограде Днепропетровской области на территории церкви (ул. Днепропетровская) националисты разместили огневые позиции тяжёлой артиллерии и РСЗО", — сказал он.

Мизинцев также подчеркнул, что подразделения ВСУ из артиллерии и РСЗО в Константиновке в ДНР атакуют позиции ВС РФ, чтобы спровоцировать ответный огонь. При этом обстрелы ведутся с территории школы-интерната.

Опубликованы фото с химзавода "Стирол" после обстрела ВСУ

Опубликованы фото с химзавода "Стирол" после обстрела ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что бойцы ВСУ заминировали мосты через реку Средняя Терса в Днепропетровской области. Это сделано для того, чтобы взорвать конструкции и обвинить ВС РФ.

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Getty Images / Andriy Andriyenko / SOPA Images / LightRocket

Варвара Романова

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