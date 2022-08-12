Украинские военные разместили тяжёлую артиллерию и РСЗО в церкви в Павлограде
Военные ВСУ разместили на территории церкви в Павлограде тяжёлую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"В Павлограде Днепропетровской области на территории церкви (ул. Днепропетровская) националисты разместили огневые позиции тяжёлой артиллерии и РСЗО", — сказал он.
Мизинцев также подчеркнул, что подразделения ВСУ из артиллерии и РСЗО в Константиновке в ДНР атакуют позиции ВС РФ, чтобы спровоцировать ответный огонь. При этом обстрелы ведутся с территории школы-интерната.
Ранее Лайф сообщал, что бойцы ВСУ заминировали мосты через реку Средняя Терса в Днепропетровской области. Это сделано для того, чтобы взорвать конструкции и обвинить ВС РФ.
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