Военные ВСУ разместили на территории церкви в Павлограде тяжёлую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В Павлограде Днепропетровской области на территории церкви (ул. Днепропетровская) националисты разместили огневые позиции тяжёлой артиллерии и РСЗО", — сказал он.

Мизинцев также подчеркнул, что подразделения ВСУ из артиллерии и РСЗО в Константиновке в ДНР атакуют позиции ВС РФ, чтобы спровоцировать ответный огонь. При этом обстрелы ведутся с территории школы-интерната.