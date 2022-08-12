Бойцы ВСУ заминировали мосты через реку Средняя Терса в Днепропетровской области

Военные Украины заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса в Днепропетровской области. Это сделано для того, чтобы взорвать конструкции и обвинить ВС РФ. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооружённых формирований вблизи населённых пунктов Зелёный Гай и Миролюбовка в Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса, которые планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры", — сказал он.