Она всё равно сказала да: Триатлонист рухнул перед возлюбленной из-за судорог, пытаясь сделать ей предложение

Испанский триатлонист Кристиан Мориатейл после гонки Ironman Tallinn в Эстонии решил сделать предложение девушке. Однако торжественное событие не произошло без казусов — предложению руки и сердца помешали судороги спортсмена, и он буквально рухнул перед возлюбленной. Видео случившегося оказалось в соцсетях.

Испанский триатлонист Мориатейл сделал предложение девушке при судорогах после гонки. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ironmaneurope

На кадрах заметно, что парень опускается на одно колено с кольцом в руках, однако в этот момент хватается за бедро и падает из-за судорог в ногах. Мориатейлю пытаются помочь другие мужчины, в то время как триатлонист мучается от боли, один из них делает массаж.

Однако даже лёжа у спортсмена всё же получается произнести заветные слова. Всё это время возлюбленная парня была в шоке. Судя по всему, она явно не ожидала, что предложение будет выглядеть именно так. Скорее всего, такое событие молодожёны запомнят надолго. И девушка всё же ответила согласием, несмотря на казус.