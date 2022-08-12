WSJ: ФБР изъяло 11 комплектов секретных документов при обыске в поместье Трампа
Агенты ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов в поместье бывшего президента США Дональда Трампа, где проводился обыск. В частности, было найдено несколько материалов, помеченных грифом "Совершенно секретно", сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на опись.
Так, согласно документам, сотрудники бюро обнаружили три комплекта "секретных" документов, три — "конфиденциальных" и четыре — под грифом "Совершенно секретно". Детали содержания материалов не приводятся. Кроме того, из дома экс-лидера США вывезли порядка 20 коробок, содержащих различные предметы, фотографии и рукописи. Также среди прочих изъятых вещей числится информация о "президенте Франции".
Напомним, 9 августа экс-президент США сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Трамп усмотрел в этом связь с его возможным участием в президентской гонке 2024 года и заявил, что Америка переживает "тёмные времена". Газета The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства.
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