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12 августа, 18:24

WSJ: ФБР изъяло 11 комплектов секретных документов при обыске в поместье Трампа

Агенты ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов в поместье бывшего президента США Дональда Трампа, где проводился обыск. В частности, было найдено несколько материалов, помеченных грифом "Совершенно секретно", сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на опись.

Так, согласно документам, сотрудники бюро обнаружили три комплекта "секретных" документов, три — "конфиденциальных" и четыре — под грифом "Совершенно секретно". Детали содержания материалов не приводятся. Кроме того, из дома экс-лидера США вывезли порядка 20 коробок, содержащих различные предметы, фотографии и рукописи. Также среди прочих изъятых вещей числится информация о "президенте Франции".

Трамп призвал немедленно обнародовать документы после обыска в его доме

Трамп призвал немедленно обнародовать документы после обыска в его доме

Напомним, 9 августа экс-президент США сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Трамп усмотрел в этом связь с его возможным участием в президентской гонке 2024 года и заявил, что Америка переживает "тёмные времена". Газета The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства.

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Shutterstock

Варвара Романова

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