WSJ: ФБР изъяло 11 комплектов секретных документов при обыске в поместье Трампа

Агенты ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов в поместье бывшего президента США Дональда Трампа, где проводился обыск. В частности, было найдено несколько материалов, помеченных грифом "Совершенно секретно", сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на опись.

Так, согласно документам, сотрудники бюро обнаружили три комплекта "секретных" документов, три — "конфиденциальных" и четыре — под грифом "Совершенно секретно". Детали содержания материалов не приводятся. Кроме того, из дома экс-лидера США вывезли порядка 20 коробок, содержащих различные предметы, фотографии и рукописи. Также среди прочих изъятых вещей числится информация о "президенте Франции".