Белоруссия рассматривает возможность создания мощностей в порту Мурманска

Белоруссия планирует создать в Ленинградской области портовое хозяйство, а также построить отдельные перегрузочные мощности в других портах России. В качестве одного из возможных вариантов рассматривается морская гавань Мурманска. Об этом сообщил премьер-министр республики Роман Головченко.

"Даже при том, что один из портов будет базовым, мы планируем ещё отдельные перегрузочные мощности создавать и в других портах. Чем интересен нам тот же Мурманск? Это свободный выход в Мировой океан независимо от того, будут проливы закрываться или не будут", — сказал премьер в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он отметил, что с Балтики судам приходится выходить через узкое горлышко, а из Мурманска они свободно смогут попасть и в Атлантический океан, и в Тихий. По словам Головченко, эти порты будут использоваться для отправления не только белорусской продукции, но и товаров других стран.