Вашингтон пригрозил жёсткими мерами в случае вхождения Донбасса в состав РФ
Вашингтон не будет признавать присоединение республик Донбасса к РФ, так как это противоречит Уставу ООН, заявил высокопоставленный представитель Правительства США. По его словам, Белый дом не позволит пройти "бесспорно" возможному референдуму и в случае принятия решения о вхождении ДНР и ЛНР в состав России даст быстрый и жёсткий ответ в виде новых санкций.
"Наша разведка видит подтверждение тому, что Россия планирует референдум о присоединении в Херсоне, Запорожье и так называемых Донецкой и Луганской народных республиках. Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами, чтобы ложно заявить, что люди с Украины хотят присоединиться к России", — сказал журналистам чиновник.
Он подчеркнул, что на Украине "есть консенсус" относительно присоединения Донбасса к России и заявления о стремлении республик к воссоединению — неправда. По его мнению, любые референдумы, которые будут проводиться на этой территории, будут несправедливыми и нечестными. Американский политик также добавил, что вхождение Донбасса и освобождённых территорий Незалежной в состав России осложнило бы переговоры, необходимые для урегулирования ситуации на Украине и завершения конфликта.
Ранее Лайф писал, что в конце июля в Запорожской области подписали указ о создании избиркома для проведения референдума о вхождении в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщал, что голосование по инициативе жителей области пройдёт осенью. Недавно стало известно, что референдум пройдёт в очном формате.
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