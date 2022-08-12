Вашингтон пригрозил жёсткими мерами в случае вхождения Донбасса в состав РФ

Вашингтон не будет признавать присоединение республик Донбасса к РФ, так как это противоречит Уставу ООН, заявил высокопоставленный представитель Правительства США. По его словам, Белый дом не позволит пройти "бесспорно" возможному референдуму и в случае принятия решения о вхождении ДНР и ЛНР в состав России даст быстрый и жёсткий ответ в виде новых санкций.

"Наша разведка видит подтверждение тому, что Россия планирует референдум о присоединении в Херсоне, Запорожье и так называемых Донецкой и Луганской народных республиках. Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами, чтобы ложно заявить, что люди с Украины хотят присоединиться к России", — сказал журналистам чиновник.