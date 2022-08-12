Момент нападения на писателя Рушди в Нью-Йорке попал на видео
Неизвестный напал на писателя Салмана Рушди 12 августа во время его лекции в Институте Чатокуа в Нью-Йорке. Очевидцы засняли момент атаки и выложили видео в соцсетях.
Момент нападения на британского писателя Рушди в Нью-Йорке. Видео © Twitter / Doron Peskin
На кадрах заметно, как неизвестный мужчина уже находится на сцене и бьёт Рушди. Однако не совсем видно чем именно — вероятно, при себе злоумышленник имел нож. После удара писатель падает, и к нему на сцену бегут зрители, которые пытаются помочь.
Зрители были шокированы случившимся, на видео слышны их крики. В объектив также попал сотрудник полиции с собакой. Мотивы злоумышленника пока не известны.
Лайф напоминает, 12 августа стало известно о том, что на британского писателя Салмана Рушди совершено нападение во время лекции в Нью-Йорке. Свидетелями атаки стали зрители, которые пришли на выступление автора. После нападения писателя Рушди госпитализировали с ранением в шею.
Twitter / Doron Peskin