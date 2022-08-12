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12 августа, 17:22

Момент нападения на писателя Рушди в Нью-Йорке попал на видео

Неизвестный напал на писателя Салмана Рушди 12 августа во время его лекции в Институте Чатокуа в Нью-Йорке. Очевидцы засняли момент атаки и выложили видео в соцсетях.

Момент нападения на британского писателя Рушди в Нью-Йорке. Видео © Twitter / Doron Peskin

На кадрах заметно, как неизвестный мужчина уже находится на сцене и бьёт Рушди. Однако не совсем видно чем именно — вероятно, при себе злоумышленник имел нож. После удара писатель падает, и к нему на сцену бегут зрители, которые пытаются помочь.

Зрители были шокированы случившимся, на видео слышны их крики. В объектив также попал сотрудник полиции с собакой. Мотивы злоумышленника пока не известны.

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Лайф напоминает, 12 августа стало известно о том, что на британского писателя Салмана Рушди совершено нападение во время лекции в Нью-Йорке. Свидетелями атаки стали зрители, которые пришли на выступление автора. После нападения писателя Рушди госпитализировали с ранением в шею.

Обложка ©

Twitter / Doron Peskin

Никита Осипов
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