Момент нападения на писателя Рушди в Нью-Йорке попал на видео

Неизвестный напал на писателя Салмана Рушди 12 августа во время его лекции в Институте Чатокуа в Нью-Йорке. Очевидцы засняли момент атаки и выложили видео в соцсетях.

Момент нападения на британского писателя Рушди в Нью-Йорке. Видео © Twitter / Doron Peskin

На кадрах заметно, как неизвестный мужчина уже находится на сцене и бьёт Рушди. Однако не совсем видно чем именно — вероятно, при себе злоумышленник имел нож. После удара писатель падает, и к нему на сцену бегут зрители, которые пытаются помочь.

Зрители были шокированы случившимся, на видео слышны их крики. В объектив также попал сотрудник полиции с собакой. Мотивы злоумышленника пока не известны.