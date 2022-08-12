От рук стрелка в исторической столице Черногории погибло 11 человек, ещё шестеро получили ранения. Об этом сообщает Радио и телевидение Черногории со ссылкой на полицию.

Жертвами стрельбы в Черногории стали 11 человек. Видео © Twitter / Pleno Informativo

"В Цетине убито 11 человек, шестеро ранены, среди них и сотрудник полиции, подтвердили нам в управлении полиции", — говорится в сообщении.

Национальный телеканал уточняет, что трагедии предшествовала семейная ссора, после чего напавший стал стрелять по случайным прохожим и полицейским. Сам злоумышленник был ликвидирован в перестрелке.