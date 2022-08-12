В Волгограде врач оказался под следствием после смерти пациентки из-за ковида

В Волгограде родственники пациентки, умершей от коронавируса, подали заявление в полицию на врача, который её лечил. Они утверждают, что доктор виноват в летальном исходе. Однако адвокат Ольга Завгороднева с ними не согласна. По её словам, такого разбирательства в России никогда ещё не было. Она подчеркнула, что пациентка просто не смогла справиться с болезнью, а врач попал на скамью подсудимых из-за того, что у погибшей есть влиятельные родственники со связями в региональном Минздраве.

Адвокат рассказала о возбуждении уголовного дела в отношении врача после смерти пациентки. Видео © SHOT

Как сообщает телеграм-канал SHOT, 54-летняя женщина умерла в разгар пандемии ковида в 2020 году, спустя год её сын — московский юрист Дмитрий — решил обратиться в полицию с заявлением о том, что в смерти матери виноват 26-летний врач Амир. Правоохранители приняли обращение и возбудили уголовное дело, а врача отправили под домашний арест. Родные доктора с решением не согласны. Они утверждают, что Амир на протяжении трёх лет работал в красной зоне и никто отрицательно о нём никогда не отзывался.

По словам Завгородневой, обвинители приложили к делу результаты экспертизы, которые якобы подтверждают вину врача. Но, когда она сделала запрос в организацию, которая дала заключение, выяснилось, что никакая экспертиза там не проводилась. Однако спустя некоторое время пришёл новый ответ со словами, что исследование всё-таки было. Сын погибшей утверждает, что адвокат просто сделала неправильный запрос и врач виновен в смерти его матери.

"За всё время следствия врач проявлял неадекватную позицию, а именно писал какие-то оскорбительные комментарии в адрес усопшей, писал какие-то кляузы в адрес потерпевших (меня и т.д.) о том, что какие-то коррупционные связи, что он невиновен. Извинения не были принесены. А все экспертизы показывают, что он виноват", — сказал Дмитрий.

В самой же экспертизе говорится о том, что в условиях пандемии врач должен был срочно направить пациентку на госпитализацию, так как у неё долгое время были повышенная температура, кашель и одышка. Однако вместо этого специалист отправил женщину самостоятельно сдавать анализы и делать рентген в поликлинике.