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Регион
Опубликовано 12 августа 2022, 21:27

Посольству РФ неизвестно, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в Черногории

Информации о том, есть ли граждане России среди пострадавших в результате стрельбы на юге Черногории, в данный момент нет. Об этом заявил посол РФ в республике Владислав Масленников.

"На настоящий момент у нас нет информации, что там могли быть россияне. И это даже не в Цетине, а в одном из небольших населённых пунктов рядом с ним. Вряд ли это какое-то туристическое место", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".

Жертвами стрельбы в парке Лос-Анджелеса стали два человека
Жертвами стрельбы в парке Лос-Анджелеса стали два человека

Напомним, о нападении вблизи города Цетине в Черногории стало известно несколько часов назад. Как сообщают местные СМИ, злоумышленник — 34-летний местный житель. По последним данным, он застрелил 11 человек и ранил шестерых. Известно, что всё началось с семейной ссоры, после этого мужчина стал стрелять по случайным прохожим и полицейским.

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Vijesti.me / Jelena Jovanović

Александра Васильева
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