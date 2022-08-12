Посольству РФ неизвестно, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в Черногории
Информации о том, есть ли граждане России среди пострадавших в результате стрельбы на юге Черногории, в данный момент нет. Об этом заявил посол РФ в республике Владислав Масленников.
"На настоящий момент у нас нет информации, что там могли быть россияне. И это даже не в Цетине, а в одном из небольших населённых пунктов рядом с ним. Вряд ли это какое-то туристическое место", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, о нападении вблизи города Цетине в Черногории стало известно несколько часов назад. Как сообщают местные СМИ, злоумышленник — 34-летний местный житель. По последним данным, он застрелил 11 человек и ранил шестерых. Известно, что всё началось с семейной ссоры, после этого мужчина стал стрелять по случайным прохожим и полицейским.