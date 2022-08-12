Посольству РФ неизвестно, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в Черногории

Информации о том, есть ли граждане России среди пострадавших в результате стрельбы на юге Черногории, в данный момент нет. Об этом заявил посол РФ в республике Владислав Масленников.

"На настоящий момент у нас нет информации, что там могли быть россияне. И это даже не в Цетине, а в одном из небольших населённых пунктов рядом с ним. Вряд ли это какое-то туристическое место", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".