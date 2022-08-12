Очевидцы рассказали, что нападавший нанёс писателю Рушди около 10–15 ранений
Злоумышленник, напавший на 75-летнего британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке, нанёс ему около 10–15 ударов. После произошедшего одна из зрительниц, врач Рита Лэндман, поднялась на сцену, чтобы оказать помощь автору. По её словам, под писателем уже была лужа крови, однако люди говорили, что он ещё жив.
"Журналист Associated Press был очевидцем того, как мужчина встал перед Рушди на сцене и ударил его. Он нанёс колотые раны 10–15 раз, когда писателя представляли. Автора повалили на пол или он упал, а мужчину задержали", — поделился сведениями корреспондент AP.
Информацию о том, что нападавший нанёс Рушди несколько ран, подтверждают и другие зрители, пришедшие на лекцию. Как рассказал Билл Вазу газете New York Times, после того, как неизвестный несколько раз ударил писателя, люди бросились на сцену. Они повалили злоумышленника, затем осмотрели самого Рушди и утверждали, что у писателя есть пульс.
Напомним, сегодня стало известно о том, что на британского писателя Салмана Рушди совершено нападение во время лекции в Нью-Йорке. Свидетелями атаки стали зрители, которые пришли на выступление автора. После нападения писателя госпитализировали с ранением в шею.
Новости
Украинские военные разместили тяжёлую артиллерию и РСЗО в церкви в Павлограде
сегодня в 18:52
Она всё равно сказала да: Триатлонист рухнул перед возлюбленной из-за судорог, пытаясь сделать ей предложение
сегодня в 18:51
Бойцы ВСУ заминировали мосты через реку Средняя Терса в Днепропетровской области
сегодня в 18:44
Wikipedia / American Center