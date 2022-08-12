Очевидцы рассказали, что нападавший нанёс писателю Рушди около 10–15 ранений

Злоумышленник, напавший на 75-летнего британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке, нанёс ему около 10–15 ударов. После произошедшего одна из зрительниц, врач Рита Лэндман, поднялась на сцену, чтобы оказать помощь автору. По её словам, под писателем уже была лужа крови, однако люди говорили, что он ещё жив.

"Журналист Associated Press был очевидцем того, как мужчина встал перед Рушди на сцене и ударил его. Он нанёс колотые раны 10–15 раз, когда писателя представляли. Автора повалили на пол или он упал, а мужчину задержали", — поделился сведениями корреспондент AP.