Грозит уголовный срок: СМИ раскрыли, в чём ФБР заподозрило Трампа

Как сообщал Лайф, 9 августа экс-президент США сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Трамп усмотрел в этом связь с его возможным участием в президентской гонке 2024 года и заявил, что Америка переживает "тёмные времена". Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что ФБР, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства. А по данным The Wall Street Journal, их было изъято 11 комплектов.