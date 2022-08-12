Грозит уголовный срок: СМИ раскрыли, в чём ФБР заподозрило Трампа

Федеральное бюро расследований США, которое провело обыск в поместье экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, расследует возможное нарушение им закона о шпионаже. Это может обернуться для миллиардера тюремным сроком, пишет Politico со ссылкой на ордер.

Согласно публикации газеты, бюро проверяет Трампа "на предмет удаления или уничтожения записей, воспрепятствования расследованию и нарушения Закона о шпионаже". Если вина экс-президента будет доказана, кроме уголовного срока ему могут грозить и штрафы.

По данным издания, в ходе обыска сотрудники ФБР изъяли секретные документы. На одном из них была пометка, которая говорит о том, что он как-то связан с президентом Франции.