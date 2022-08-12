Грозит уголовный срок: СМИ раскрыли, в чём ФБР заподозрило Трампа
Politiko: Трамп может получить уголовный срок из-за нарушения закона о шпионаже
Федеральное бюро расследований США, которое провело обыск в поместье экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, расследует возможное нарушение им закона о шпионаже. Это может обернуться для миллиардера тюремным сроком, пишет Politico со ссылкой на ордер.
Согласно публикации газеты, бюро проверяет Трампа "на предмет удаления или уничтожения записей, воспрепятствования расследованию и нарушения Закона о шпионаже". Если вина экс-президента будет доказана, кроме уголовного срока ему могут грозить и штрафы.
По данным издания, в ходе обыска сотрудники ФБР изъяли секретные документы. На одном из них была пометка, которая говорит о том, что он как-то связан с президентом Франции.
Как сообщал Лайф, 9 августа экс-президент США сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Трамп усмотрел в этом связь с его возможным участием в президентской гонке 2024 года и заявил, что Америка переживает "тёмные времена". Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что ФБР, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства. А по данным The Wall Street Journal, их было изъято 11 комплектов.
Пресс-служба Президента РФ