Констатировали смерть мозга: Умерла звезда Голливуда, устроившая "огненную" аварию

Американская актриса Энн Хеч, снявшаяся в десятках фильмов, умерла из-за серьёзных травм, полученных неделю назад в автомобильной аварии. Ей было 53 года.

Актриса попала сразу в два ДТП в Лос-Анджелесе и была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и сильными ожогами. Сначала она врезалась на машине в гараж жилого комплекса, а затем — в здание дома, после чего случился пожар.

Хеч впала в кому, и родственники актрисы приняли решение отключить её от системы жизнеобеспечения. Врачи констатировали смерть мозга, пишет The Guardian. У актрисы осталось двое сыновей: двадцатилетний Гомер и тринадцатилетний Атлас.

Энн Хеч родилась в 1969 году в штате Огайо. Она известна по ролям в таких фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе". В 1991 году она стала лауреатом премии "Эмми" за роль в фильме "Другой мир".