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12 августа, 19:35

Констатировали смерть мозга: Умерла звезда Голливуда, устроившая "огненную" аварию

Актриса Энн Хеч умерла через неделю после автомобильной аварии

<p>Актриса Энн Хеч . Фото © Wikipedia / <a href="https://www.flickr.com/photos/minglemediatv" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mingle Media TV</a></p>

Актриса Энн Хеч . Фото © Wikipedia / Mingle Media TV

Американская актриса Энн Хеч, снявшаяся в десятках фильмов, умерла из-за серьёзных травм, полученных неделю назад в автомобильной аварии. Ей было 53 года.

Актриса попала сразу в два ДТП в Лос-Анджелесе и была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и сильными ожогами. Сначала она врезалась на машине в гараж жилого комплекса, а затем — в здание дома, после чего случился пожар.

Хеч впала в кому, и родственники актрисы приняли решение отключить её от системы жизнеобеспечения. Врачи констатировали смерть мозга, пишет The Guardian. У актрисы осталось двое сыновей: двадцатилетний Гомер и тринадцатилетний Атлас.

Энн Хеч родилась в 1969 году в штате Огайо. Она известна по ролям в таких фильмах, как "Вулкан", "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе". В 1991 году она стала лауреатом премии "Эмми" за роль в фильме "Другой мир".

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Как рассказывал Лайф, 6 августа Энн Хеч была госпитализирована с тяжёлыми ожогами после автомобильной аварии: она на MINI Cooper на огромной скорости въехала в гараж. 53-летняя актриса пронеслась по улице на большой скорости, после чего въехала в постройку. После первого удара очевидцы попытались помочь ей выбраться из автомобиля, но она сдала назад, попыталась уехать и опять протаранила стену. После этого автомобиль загорелся.

Светлана Шумакова

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