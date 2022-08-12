Месси впервые с 2005 года не попал в число номинантов на "Золотой мяч"
Аргентинский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не попал в список 30 номинантов на премию лучшему футболисту "Золотой мяч". Такое случилось впервые с 2005 года.
Список претендентов опубликован на сайте издания France Football, которое и вручает премию. В перечень вошли в том числе Карим Бензема ("Реал"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Левандовский ("Бавария", "Барселона"), Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), Тибо Куртуа ("Реал"), Рафаэл Леау ("Милан") и другие футболисты.
Что касается Месси, он выигрывал "Золотой мяч" семь раз, что является рекордом. Футболисту 35 лет, летом 2021 года он перешёл в ПСЖ, в составе которого стал чемпионом Франции. До этого с 2003 года выступал за "Барселону", вместе с ней десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз — победителем Суперкубка Испании и Кубка страны, четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА и ещё три раза — в клубном чемпионате мира.
Ранее Лайф писал, что ПСЖ рассчитывает продлить контракт с Месси до 2024 года. Боссы парижан готовы предложить новое соглашение аргентинцу, даже несмотря на не самый удачный первый сезон в его исполнении. В клубе уверены, что Месси адаптируется к французскому чемпионату и начнёт показывать совсем другой уровень игры.
ТАСС / ABIR SULTAN