Месси впервые с 2005 года не попал в число номинантов на "Золотой мяч"

Что касается Месси, он выигрывал "Золотой мяч" семь раз, что является рекордом. Футболисту 35 лет, летом 2021 года он перешёл в ПСЖ, в составе которого стал чемпионом Франции. До этого с 2003 года выступал за "Барселону", вместе с ней десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз — победителем Суперкубка Испании и Кубка страны, четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА и ещё три раза — в клубном чемпионате мира.