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12 августа, 20:14

Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России "сколько сможет"

Сербия сохранит свою политику по поводу антироссийских санкций и не будет их вводить до тех пор, пока сможет. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.

"Мы будем сохранять свою политику (по вопросу введения санкций против России. — Прим. Лайфа) столько, сколько сможем", — сказал лидер Сербии в интервью телеканалу PRVA.

Он добавил, что суть политики его страны, "быть на европейском пути", но при этом хранить дружбу и быть независимыми.

"Конечно, когда они (ЕС. — Прим. Лайфа) нам скажут, что осталось шесть месяцев до вступления в Европейский союз, то мы согласуем свою политику с их требованиями", — сказал Вучич.

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Как сообщал Лайф, ранее Вучич заявлял о давлении ЕС на Сербию после отказа от поддержки антироссийских санкций. Он говорил также, что его страна должна искать альтернативу российской нефти.

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Пресс-служба Президента РФ

Андрей Григорьев

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