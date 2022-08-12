Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России "сколько сможет"

Сербия сохранит свою политику по поводу антироссийских санкций и не будет их вводить до тех пор, пока сможет. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.

"Мы будем сохранять свою политику (по вопросу введения санкций против России. — Прим. Лайфа) столько, сколько сможем", — сказал лидер Сербии в интервью телеканалу PRVA.

Он добавил, что суть политики его страны, "быть на европейском пути", но при этом хранить дружбу и быть независимыми.

"Конечно, когда они (ЕС. — Прим. Лайфа) нам скажут, что осталось шесть месяцев до вступления в Европейский союз, то мы согласуем свою политику с их требованиями", — сказал Вучич.