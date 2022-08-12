Рассекречен ордер на обыск в имении Трампа

Во Флориде суд рассекретил ордер, выданный на обыск в имении бывшего президента США Дональда Трампа, в том числе на опись изъятого у него имущества. Обыск проводился по статьям о незаконном использовании информации из сферы обороны, а также о хищении и уничтожении документов.

В числе изъятого — коробки с документами, заметки, фотографии и бумаги с грифом "совершенно секретно". Если точнее, то список содержит пункты "различные совершенно секретные документы", "секретные документы", "конфиденциальные документы", а также документы с грифом Classified / TS/ SCI (различная степень секретности в американском делопроизводстве).