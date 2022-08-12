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12 августа, 20:53

Рассекречен ордер на обыск в имении Трампа

Во Флориде суд рассекретил ордер, выданный на обыск в имении бывшего президента США Дональда Трампа, в том числе на опись изъятого у него имущества. Обыск проводился по статьям о незаконном использовании информации из сферы обороны, а также о хищении и уничтожении документов.

В числе изъятого — коробки с документами, заметки, фотографии и бумаги с грифом "совершенно секретно". Если точнее, то список содержит пункты "различные совершенно секретные документы", "секретные документы", "конфиденциальные документы", а также документы с грифом Classified / TS/ SCI (различная степень секретности в американском делопроизводстве).

Грозит уголовный срок: СМИ раскрыли, в чём ФБР заподозрило Трампа

Грозит уголовный срок: СМИ раскрыли, в чём ФБР заподозрило Трампа

Как сообщал Лайф, 9 августа экс-президент США сообщил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Трамп усмотрел в этом связь с его возможным участием в президентской гонке 2024 года и заявил, что Америка переживает "тёмные времена". Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что ФБР, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства. А по данным The Wall Street Journal, их было изъято 11 комплектов.

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Flickr / gageskidmore

Андрей Григорьев

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